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Долгосрочная аренда складов в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Склад 1 394 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 1 394 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 394 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду помещение под склад по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободск…
Цена по запросу
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Склад 1 394 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 1 394 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 394 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение класса А площадью 1129.8 м2, расположенное в …
$12,813
в месяц
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