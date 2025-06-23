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Долгосрочная аренда офисов в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Офис 7 310 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Офис 7 310 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 7 310 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию складское помещение площадью 7310,1 кв. м, расположенное в торгов…
$43,861
в месяц
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