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Долгосрочная аренда коттеджей в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в скандинавском стиле в д. Обчак в Обчак, Беларусь
Дом в скандинавском стиле в д. Обчак
Обчак, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Для ценителей современной архитектуры у нас есть классное предложение! Уникальный дом в скан…
$1,700
в месяц
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