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Дома в Лоев, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лоев, Беларусь
Дом
Лоев, Беларусь
Площадь 200 м²
Предлагается к покупке дом для большой семьи . г. п. Лоев ул. Калинина. Простор, тишина и чи…
$42,000
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