Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лошницкий сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Лошницком сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 5 638 м² в Лошница, Беларусь
Производство 5 638 м²
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 5 638 м²
Количество этажей 4
Продается  административно-хозяйственное помещение площадью 5637м2, 0,6326га  земли, Московс…
$59,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти