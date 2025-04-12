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Дома с гаражом в Людвиновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Людвиновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в тихом и живописном месте д. Глебенки Вилейский район. Одноуровневый жилой до…
$15,000
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Параметры недвижимости в Людвиновский сельский Совет, Беларусь

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