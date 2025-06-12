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Квартиры в Людвиновском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Людвиново, Беларусь
Квартира 1 комната
Людвиново, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Продаётся уютная квартира в а.г.Людвиново (1 км от Вилейского водохранилища).  ул.Мира,9 В …
$19,900
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Параметры недвижимости в Людвиновском сельском Совете, Беларусь

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