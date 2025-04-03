Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Любанский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Любанский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
Продается просторный таунхауз в современном агрогородке с развитой инфраструктурой. Трехкомн…
$11,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Любанский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов