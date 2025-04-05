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Дома с гаражом в Липский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Липский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Вашему вниманию - дом со всеми коммуникациями в красивейшем месте!   Дом находится в Несвижк…
$15,000
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Параметры недвижимости в Липский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов