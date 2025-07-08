Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Линовский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Линовском сельском Совете, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/19
$79,823
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Языки общения
Русский
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Купить дачу окруженную лесом в СТ Политехник ❤️ Уютный дачный дом в живописном месте, где Вы…
$12,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/19
$121,987
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Языки общения
Русский
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Идеальное предложение для комфортной жизни - просторная трехкомнатная квартира в микрорайоне…
$179,000
Оставить заявку
Дом в Лядно, Беларусь
Дом
Лядно, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается дом в аг. Лядно Слуцкого района. Общая площадь дома 64,3 м.кв., жилая площадь - 28…
$4,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/9
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Молодогвардейская, 1980 г.п., 3 / 9 кирпич, 28,9 / 28,9 …
$33,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/19
$116,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Старобин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старобин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Продается уютная двухкомнатная квартира - идеальный дом для вашей семьи! ❤️ Предлагаем вам у…
$26,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 9/9
Продаётся уютная трёхкомнатная квартира - идеальное место для вашей семьи! ❤️ Ищете комфортн…
$82,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 6/19
$80,107
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Языки общения
Русский
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Дом Будущего на вашем участке за месяц с рассрочкой 0% на 24 месяца! Крепкий, надежный, э…
$22,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается уютный и крепкий дом расположенный в  районе Форштадт, ул. Кирпичная,  г. Бобруйск…
$17,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Линовском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти