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Квартиры с садом в Лиде, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается доля в блокированном жилом доме, с отдельным входом и выделенной территорией в 5 с…
$18,000
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается 2-х квартира в блокированном жилом доме, с отдельным входом и выделенной территори…
$36,500
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Параметры недвижимости в Лиде, Беларусь

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