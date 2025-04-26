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Продажа офисных помещений в Лидском районе, Беларусь

Лида
5
5 объектов найдено
Офис 198 м² в Лида, Беларусь
Офис 198 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 198 м²
Этаж 2/3
В капитальном кирпичном здании продается второй этаж, медицинский центр.... Удобное располож…
$114,000
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Офис 498 м² в Лида, Беларусь
Офис 498 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 498 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость по ул. Крупская (АГРОДОМ).Это комплекс гаражей для ремон…
$125,000
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Офис 43 м² в Лида, Беларусь
Офис 43 м²
Лида, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
Продается отличное просторное помещение для вашего бизнеса. Данное помещение подойдет как дл…
$39,500
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Офис 8 м² в Лида, Беларусь
Офис 8 м²
Лида, Беларусь
Площадь 8 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание по ул. Ясеневая. Отличное место для ведения вашего бизнеса. В настоящее вре…
$105
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Офис 54 м² в Лида, Беларусь
Офис 54 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Продается помещение для вашего бизнеса. Помещение свободного назначения.Отличное расположени…
$52,900
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