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Дома с гаражом в Лепельский район, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Лепель, Беларусь
Дом
Лепель, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается дом в г. Лепель. Дом из блока газосиликатного и облицован кирпичом 2006 года постр…
$89,000
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Дом в Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продаётся уникальный загородный дом(хутор) на берегу "Березинского канала" в уникальном по к…
$55,000
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Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Представляем вашему вниманию добротный, крепкий дом из кирпича в д. Двор Бабча, ул. Централь…
$14,900
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Параметры недвижимости в Лепельский район, Беларусь

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