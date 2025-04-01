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Жильё в Лепельский район, Беларусь

дома
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7 объектов найдено
Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Участок на первой береговой линии у живописного озера В продаже жилой дом (под снос) в д. Мя…
$10,000
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Дом в Лепель, Беларусь
Дом
Лепель, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается дом в г. Лепель. Дом из блока газосиликатного и облицован кирпичом 2006 года постр…
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Боровский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в очень живописном месте. Санаторно- курортная зона, край …
$16,500
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Дом в Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Домжерицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продаётся уникальный загородный дом(хутор) на берегу "Березинского канала" в уникальном по к…
$55,000
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Квартира 2 комнаты в Боровский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в очень живописном месте.Санаторно- курортная зона, край го…
$16,500
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Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продается дом в д. Бор с выходом на живописное озеро Неколочь. Первая береговая линия!  Лепе…
$75,000
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Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Представляем вашему вниманию добротный, крепкий дом из кирпича в д. Двор Бабча, ул. Централь…
$14,900
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Параметры недвижимости в Лепельский район, Беларусь

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