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Дома с садом в Ланский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Ланский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ланский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Уютная дача в 2 км. от Несвижа ❤️Аккуратная, уютная дача с ухоженным участком в живописном м…
$14,950
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Дом в Леоновичи, Беларусь
Дом
Леоновичи, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается добротный жилой дом со всеми удобствами в деревне Леоновичи Несвижского района, 14…
$30,000
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Дом в Лань, Беларусь
Дом
Лань, Беларусь
Площадь 106 м²
Продаётся дом в аг. Лань Несвижского района.  Здесь приятно сочетаются сельская атмосфера и …
$14,000
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Параметры недвижимости в Ланский сельский Совет, Беларусь

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