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Продажа офисных помещений в Ланский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Офис 1 365 м² в Ланский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 365 м²
Ланский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 365 м²
Этаж 1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
$79,800
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