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Дома с гаражом в Логойске, Беларусь

коттеджи
3
2 объекта найдено
Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается прекрасный коттедж в городе Логойск, 31 км от МКАДа в Московском направлении. В до…
$199,000
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 180 м²
Коттедж по ул.Луговая 2,в Логойске Дом расположен прямо в центре Логойска - вся инфраструкту…
$69,999
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