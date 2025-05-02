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Продажа офисных помещений в Логойском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Офис 1 381 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 381 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 381 м²
Этаж 1/1
Продается незавершенное законсервированное строение  1381 кв.м под склад, офис или производс…
Цена по запросу
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