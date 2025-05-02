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Производственные здания в Логойском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Производство 285 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Производство 285 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу кирпичное здание 285 кв.м. подготовленное под производство. Шесть по…
$39,999
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