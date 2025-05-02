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Квартиры в Логойском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Логойский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 302 м²
Этаж 1/3
Таунхаус расположен в п.Логожеск-одно из самых респектабельных мест для жизни-идеальное соче…
$275,000
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Параметры недвижимости в Логойском сельском Совете, Беларусь

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