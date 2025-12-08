Показать объекты на карте Показать объекты списком
Магазины в Ладеникском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 101 м² в Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Магазин 101 м²
Ладеникский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Общая площадь 101,4 м.кв, участок 4,8 соток. Внутри начат косметический ремонт. Два склада и…
$11,700
