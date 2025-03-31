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Коммерческая недвижимость в Куриловичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 577 м² в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 577 м²
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 577 м²
Этаж 1/1
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в живописной…
$1,89 млн
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Коммерческое помещение 577 м² в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 577 м²
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 577 м²
Этаж 1/1
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в живописной…
$1,95 млн
Оставить заявку
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