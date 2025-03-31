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Жильё в Куриловичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Куриловичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 577 м²
Количество этажей 1
Предлагаем уникальную возможность приобрести охотничье хозяйство, расположенное в живописной…
$1,89 млн
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Параметры недвижимости в Куриловичский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
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