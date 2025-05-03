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Дома в Куропольском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Куропольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Куропольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается просторный 1-этажный  жилой дом из профилированного бруса 2024 г.п. в 160 км от МК…
$80,000
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Параметры недвижимости в Куропольском сельском Совете, Беларусь

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