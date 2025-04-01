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Производственные здания в Куренецкий сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 2 073 м² в Куренец, Беларусь
Производство 2 073 м²
Куренец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 2 073 м²
Этаж 1/1
В продаже уникальный объект для Вашего бизнеса.   пять капитальных строений на территории з…
$99,000
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