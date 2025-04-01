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Дома с садом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Рабунь, Беларусь
Дом
Рабунь, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся дом в д. Рабунь на берегу Вилейского водохранилища.   Дом находится в Мядельском н…
$65,900
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается  уютная  ухоженная усадьба  2007 г. Постройки в  живописном курортном  месте рядом…
$72,900
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Параметры недвижимости в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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