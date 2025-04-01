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Квартиры в Красненский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира в Красненский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличных полдома 80 кв.м. с разделённым собственным участком и баней. ❤️Этот дом - замечател…
$27,900
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Квартира 1 комната в Новая Мильча, Беларусь
Квартира 1 комната
Новая Мильча, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Тихая и уютная квартира на окраине Гомеля! Хорошая звукоизоляция в квартире. Кирпичный дом п…
$19,900
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Квартира 2 комнаты в Красное, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красное, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Предлагаем идеальный вариант уютной двухкомнатной квартиры в аг. Красное, Гомельском районе …
$35,000
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Параметры недвижимости в Красненский сельский Совет, Беларусь

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