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Дома в Красносельский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мочулино, Беларусь
Дом
Мочулино, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается дом в д. Мочулино (Волковысский р-н), расположен в 5км от п. Красносельский, 9км о…
$16,000
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Параметры недвижимости в Красносельский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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