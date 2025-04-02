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Дома с гаражом в Крайский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Продаётся, в 78 километрах от МКАД, Витебское направление, Минская область, Логойский район,…
$24,500
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Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Дом в очень Уютном и Комфортном месте ✅ Показываем каждые выходныеДеревенский дом в д.Заполь…
$8,770
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Параметры недвижимости в Крайский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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