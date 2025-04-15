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Жильё в Козенском сельском Совете, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Бобренята, Беларусь
Дом
Бобренята, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся кирпичный дом в живописном месте в деревне Бобренята на улице Чкалова.Общая площад…
$32,900
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Дом в Козенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся блочный дом с мансардой общей площадью 126,6 м2 в Мозырском районе в д. Наровчизна…
$92,900
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Дом в Лучежевичи, Беларусь
Дом
Лучежевичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальное предложение для большой семьи, в живописном месте и удобном расположении от город…
$49,900
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