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Дома в Копысе, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается уютный дом по адресу г.п. Копысь, ул. 30 лет БССР. Дом 1948 года постройки (реконс…
$40,000
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Дом в Копысь, Беларусь
Дом
Копысь, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дом в г.п. Копысь по ул. Тростинского, живописное ухоженное место, дом с летней ку…
$25,000
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