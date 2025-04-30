Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кобрин
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Кобрине, Беларусь

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 263 м² в Кобрин, Беларусь
Коммерческое помещение 1 263 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 1 263 м²
Этаж 1/2
Торговый комплекс в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 1263,2 кв…
$310,000
Оставить заявку
Магазин 664 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 664 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 664 м²
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
$30,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 110 м² в Кобрин, Беларусь
Коммерческое помещение 110 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
$80,000
Оставить заявку
Магазин 50 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 50 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
$39,900
Оставить заявку
Производство 420 м² в Кобрин, Беларусь
Производство 420 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
$140,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти