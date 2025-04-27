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Магазины в Кобринском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
производственные здания
3
Магазин Удалить
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2 объекта найдено
Магазин 664 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 664 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 664 м²
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
$30,000
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Магазин 50 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 50 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
$39,900
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