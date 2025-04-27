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Коммерческая недвижимость в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
5
9 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 263 м² в Кобрин, Беларусь
Коммерческое помещение 1 263 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 1 263 м²
Этаж 1/2
Торговый комплекс в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 1263,2 кв…
$310,000
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Коммерческое помещение 110 м² в Кобрин, Беларусь
Коммерческое помещение 110 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Обособленное торговое помещение. За домом есть своя парковка на 5 машиномест. Мансардный эта…
$80,000
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Производство 420 м² в Кобрин, Беларусь
Производство 420 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
$140,000
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Производство 348 м² в Тевельский сельский Совет, Беларусь
Производство 348 м²
Тевельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное животноводства) в…
$9,000
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Производство 293 м² в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Производство 293 м²
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное коммунального хоз…
$9,500
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Магазин 664 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 664 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 664 м²
Здание нежилое в собственность в центральной части города Кобрин Брестской области общей пло…
$30,000
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Коммерческое помещение 175 м² в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 175 м²
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Этаж 1
Участок со строениями на трассе М1 возле Бреста: Продаем большой земельный участок 5,0619 га…
$190,000
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Коммерческое помещение 1 838 м² в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 838 м²
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 838 м²
Земельный участок площадью 5,0619 га с расположенными на нем зданиями общей площадью 1838,3 …
$190,000
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Магазин 50 м² в Кобрин, Беларусь
Магазин 50 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в собственность в городе Кобрин Брестской области общей площадью 49,8 кв.…
$39,900
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Типы недвижимости в Кобринском районе

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