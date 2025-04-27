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Производственные здания в Кобринском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
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3 объекта найдено
Производство 420 м² в Кобрин, Беларусь
Производство 420 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
$140,000
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Производство 348 м² в Тевельский сельский Совет, Беларусь
Производство 348 м²
Тевельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное животноводства) в…
$9,000
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Производство 293 м² в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Производство 293 м²
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Производственно - складское здание (назначение - здание специализированное коммунального хоз…
$9,500
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