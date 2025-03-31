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Дома в Княгининский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 1 комната в Княгининский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Княгининский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Продается уютный одноэтажный бревенчатый дом в живописной деревне Вытрески, расположенной в …
$7,000
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Дом в Княгининский сельский Совет, Беларусь
Дом
Княгининский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается уютный одноэтажный бревенчатый дом в живописной деревне Вытрески, расположенной в …
$7,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Княгининский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов