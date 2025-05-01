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Дома с гаражом в Клейниковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Лот 8581. Продажа большой дачи за Клейниками. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении.…
$26,990
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Параметры недвижимости в Клейниковском сельском Совете, Беларусь

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