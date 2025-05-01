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Квартиры в Клейниковском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Часть жилого дома в Брестском р-не (1/2 доли). Тех. хар-ка продаваемой части дома: 1 комната…
$12,000
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Квартира в Клейники, Беларусь
Квартира
Клейники, Беларусь
Площадь 89 м²
Часть жилого дома (1/2 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: 2 комнаты…
$50,000
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Параметры недвижимости в Клейниковском сельском Совете, Беларусь

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