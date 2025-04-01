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Жильё в Клецк, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Клецк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Клецк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Продается квартира с отличными параметрами в г. Клецк, на улице Советская, 75. Минская обл.,…
$34,700
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Дом в Клецк, Беларусь
Дом
Клецк, Беларусь
Площадь 103 м²
Дом с просторным участком в самом центре Клецка. Уютное место для жизни и отдыха. ✔️ Стены…
$16,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов