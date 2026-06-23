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Производственные здания в Киселевецком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 1 355 м² в Борисово, Беларусь
Производство 1 355 м²
Борисово, Беларусь
Площадь 1 355 м²
Этаж 1/1
Здание автосервиса (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуж…
$263,516
НДС
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