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Квартиры в Хотимск, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Хотимск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотимск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
Номер договора с агентством 124/1 от 2025-06-12
$27,000
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