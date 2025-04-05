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Дома с садом в Козловичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Козловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается деревянный дом в д. Заградье, в 20 км от Слуцка. Общая площадь дома 73.9 кв.м. Дом…
$5,000
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Параметры недвижимости в Козловичский сельский Совет, Беларусь

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