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Магазины в Кореличи, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 150 м² в Кореличи, Беларусь
Магазин 150 м²
Кореличи, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в ресторан, ноч…
$65,000
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