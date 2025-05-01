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Коммерческая недвижимость в Копыльском районе, Беларусь

Копыль
4
5 объектов найдено
Магазин 47 м² в Копыль, Беларусь
Магазин 47 м²
Копыль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается помещение бытового обслуживания населения в центре Копыля. Помещение общей площадь…
$47,000
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Офис 47 м² в Копыль, Беларусь
Офис 47 м²
Копыль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается помещение бытового обслуживания населения в центре Копыля. Помещение общей площадь…
$47,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 47 м² в Копыль, Беларусь
Коммерческое помещение 47 м²
Копыль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается помещение бытового обслуживания населения в центре Копыля. Помещение общей площадь…
$47,000
Оставить заявку
Магазин 47 м² в Копыль, Беларусь
Магазин 47 м²
Копыль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается помещение бытового обслуживания населения в центре Копыля. Помещение общей площадь…
$47,000
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Коммерческое помещение 855 м² в Семежево, Беларусь
Коммерческое помещение 855 м²
Семежево, Беларусь
Площадь 855 м²
Количество этажей 2
Продается торговое помещение в Копыльском районе, в аг. Семежево,в центре поселка площадью 8…
$15,000
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