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Жильё в Капланецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Капланецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Капланецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Дом 1 уровень брус, 53,8\18.6\28,2, печь, рядом река Березина, возможность аренды земли 60 с…
$4,800
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Параметры недвижимости в Капланецкий сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов