Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Коптёвский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
4
Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 1 351 м² в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 351 м²
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 351 м²
Этаж 1/1
Производственное и административно- бытовое здание в районе ул. Суворова.Объект состоит из д…
$378,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти