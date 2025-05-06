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Квартиры в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Коптёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коптёвка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продается уютная 2-комнатная квартира на ул. Молодежная. Квартира расположена на 2 этаже 3-э…
$32,000
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Квартира 2 комнаты в Коптёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коптёвка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продается уютная 2-комнатная квартира на ул. Молодежная. Квартира расположена на 2 этаже 3-э…
$32,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Коптёвском сельском Совете, Беларусь

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