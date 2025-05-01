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Квартиры в Каменском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Камено, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Камено, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Продается квартира в 2-х этажном блокированном доме с разными входами, в аг. Камено. Дом 198…
$13,000
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