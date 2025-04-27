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Магазины в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 86 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин 86 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 6/1
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
$69,000
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