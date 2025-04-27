Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Колодищанский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
офисы
3
Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 2 316 м² в Городище, Беларусь
Производство 2 316 м²
Городище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 2 316 м²
Этаж 1/1
Продается комплекс зданий для бизнеса: СТО и многофункциональная база  Адрес: п. Городище, у…
$549,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти